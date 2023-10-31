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Хосеп Гвардиола назвал главного соперника «Манчестер Сити» своей эпохи

Хосеп Гвардиола назвал главного соперника «Манчестер Сити» своей эпохи
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» главным соперником своей команды в АПЛ.

«Когда моё время с «Сити» подойдёт к концу, моим главным соперником, нашим соперником, будет «Ливерпуль». Они усложняют нам задачу всё сильнее и сильнее, что делает лучше нас во всех аспектах. Они составляют нам конкуренцию так, как этого не делала ни одна команда за то время, что я нахожусь в «Сити».

Конечно, сейчас вернулся «Арсенал», «Ньюкасл» набирает обороты, «Челси» находится в процессе реструктуризации некоторых вещей. Но им всем нужно время», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

«Манчестер Сити» набрал 24 очка в десяти матчах чемпионата Англии и занимает третье место в турнирной таблице.

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