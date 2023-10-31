Беллингем отреагировал на свою победу в голосовании за приз лучшему молодому игроку

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свою победу в голосовании за приз лучшему молодому игроку мира.

«Я хочу поблагодарить всех за эту награду. Пятый номер Зидана в «Реале»? Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что сделал Зидан, но он игрок, который меня вдохновляет», – приводит слова Беллингема Marca.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Дубль Беллингема принёс «Реалу» победу над «Барселоной»:

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