Месси оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своём отношении к «Барселоне», за которую он играл большую часть своей карьеры.

«Конечно, я слежу за «Барсой». Это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь. У них отличная команда. Они готовы бороться за эту Лигу чемпионов. Я не сомневаюсь, что они являются кандидатами на титул. На них просто не нужно сильно давить», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси. Этот приз стал для Месси восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.