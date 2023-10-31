Эрлинг Холанд дал совет молодым футболистам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о призе за лучшего бомбардира года от французской газеты France Football.

«Хочу поблагодарить «Манчестер Сити» – клуб, который позволил мне быть самим собой. Я также благодарю свою семью и всех, кто меня окружает.

Я здесь, перед вами, потому что хорош в своём деле. Мой совет молодым людям? Продолжайте чувствовать голод, страстное желание. Испытывайте это чувство, оно удивительно.

Я нахожусь в «Сити», выдающейся команде, под руководством выдающегося тренера и его штаба. Сложилось множество факторов. Я помог команде, и да, это был фантастический сезон», – приводит слова Холанда RMC Sport.

В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. «Манчестер Сити» в финале турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.