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«Барселона» прокомментировала победу Месси в голосовании за «Золотой мяч»

«Барселона» прокомментировала победу Месси в голосовании за «Золотой мяч»
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«Барселона» отреагировала на то, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

«Он сделал это снова. 8-й «Золотой мяч». Семья «Барселоны» гордится тобой, Лионель Месси», — написано в социальной сети X (ранее твиттер).

Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Напомним, Месси выступал за «Барселону» 18 лет (с 2003 по 2021 год). Аргентинец выиграл с каталонской командой 35 трофеев. В 2021 году он перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». В летнее трансферное окно аргентинский нападающий перешёл в «Интер Майами». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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