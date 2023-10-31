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Месси — первый действующий игрок МЛС, получивший «Золотой мяч»

Месси — первый действующий игрок МЛС, получивший «Золотой мяч»
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Вчера, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

Примечательно, что аргентинец стал первым действующим игроком американской лиги МЛС, получившим данную награду.

Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Выигранную награду Месси посвятил покойному Диего Марадоне, которой ранее выступал за сборную Аргентпны.

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