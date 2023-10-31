Кварацхелия: Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Нет слов описать то, что он делает

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия считает, что аргентинец Лионель Месси, в прошлом сезоне выступавший за «ПСЖ», заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Лео Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал… нет слов», — приводит слова Кварацхелии известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, вчера, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

Примечательно, что аргентинец стал первым действующим игроком американской лиги МЛС, получившим данную награду.