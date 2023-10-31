Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салернитана — Сампдория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия: Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Нет слов описать то, что он делает

Кварацхелия: Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Нет слов описать то, что он делает
Комментарии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия считает, что аргентинец Лионель Месси, в прошлом сезоне выступавший за «ПСЖ», заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Лео Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал… нет слов», — приводит слова Кварацхелии известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, вчера, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

Примечательно, что аргентинец стал первым действующим игроком американской лиги МЛС, получившим данную награду.

Материалы по теме
Месси — первый действующий игрок МЛС, получивший «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android