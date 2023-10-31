Главный тренер «Урала» Гончаренко объяснил, почему Месси заслужил выиграть «Золотой мяч»

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко объяснил, почему Лионель Месси заслужил выиграть «Золотой мяч»

«Пока Месси в строю, я всё время за Месси. К концу карьеры выиграл всё. Я не помню игрока, который оказывал бы такое влияние на команду. Он совершенствуется с каждым годом в передачах, ведении мяча, во всём. Лео — номер один.

Холанд — машина, но зависимый форвард. Месси сам всё организовывает, решает исходы матчей, раздаёт голевые», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 30 октября, проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.