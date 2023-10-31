Главный тренер «Краснодара» Ивич считает, что «Золотой мяч» должен был получить Мбаппе

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, за кого бы голосовал в номинации на «Золотой мяч».

«Я бы проголосовал за Мбаппе. Для меня он лучший в мире», — сказал Ивич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Вчера, 30 октября, в парижском театре «Шатле» состоялась церемония вручения «Золотого мяча».

По итогам голосования награда досталась вингеру «Интер Майами» Леонелю Месси. Таким образом 36-летний аргентинец стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Второе место в голосовании занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, замкнул тройку нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В сезоне-2022/2023 Месси провёл 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач.

36-летний аргентинец перешёл в «Интер Майами» из «ПСЖ» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Месси в € 35 млн.