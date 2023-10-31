Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салернитана — Сампдория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПЛ проведёт расследование по трансферам экс-игроков «Анжи» в «Челси»

АПЛ проведёт расследование по трансферам экс-игроков «Анжи» в «Челси»
Комментарии

Английская Премьер-лига намерена инициировать расследование в отношении «Челси» из-за трансферов Виллиана и Самуэля Это'О из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, имеющиеся в клубе финансовые отчёты свидетельствуют о том, что часть трансферных платежей от «Челси» была направлена не в «Анжи», а прочим российским организациям, которые не связаны с футболом.

Отмечается, что на факт наличия неполной финансовой отчётности по указанным трансферам обратило внимание нынешнее руководство «синих». В лондонском клубе заявили, что нынешний владелец не имеет никакого отношения к этим сделкам.

Также подчёркивается, что нет никаких доказательств, что сами футболисты были осведомлены о тонкостях их перехода в «Челси».

Материалы по теме
Тьяго Силва: приближается конец моей карьеры. Это нелегко осознавать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android