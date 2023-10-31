АПЛ проведёт расследование по трансферам экс-игроков «Анжи» в «Челси»

Английская Премьер-лига намерена инициировать расследование в отношении «Челси» из-за трансферов Виллиана и Самуэля Это'О из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, имеющиеся в клубе финансовые отчёты свидетельствуют о том, что часть трансферных платежей от «Челси» была направлена не в «Анжи», а прочим российским организациям, которые не связаны с футболом.

Отмечается, что на факт наличия неполной финансовой отчётности по указанным трансферам обратило внимание нынешнее руководство «синих». В лондонском клубе заявили, что нынешний владелец не имеет никакого отношения к этим сделкам.

Также подчёркивается, что нет никаких доказательств, что сами футболисты были осведомлены о тонкостях их перехода в «Челси».