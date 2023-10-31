Экс-игрок «Спартака» Мор: Месси справедливо получил «Золотой мяч»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор полагает, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно получил «Золотой мяч» — 2023.

«Месси справедливо получил «Золотой мяч». Если не принимать во внимание его прошлые заслуги, то один чемпионат мира чего стоит! На мой взгляд, он вытащил его практически на себе, напомнил подвиг Диего Марадоны в 1986 году. Выдал такую игру, как в лучшие годы. Забивал, отдавал, в обороне отрабатывал больше всех. Также давайте не забывать, что он стал чемпионом Франции», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Награда по итогам 2023 года стала восьмой для аргентинского нападающего.