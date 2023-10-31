Полиция Испании проведёт расследование драки между ультрас «Осасуны» и «Бетиса»

Испанская полиция намерена расследовать обстоятельства драки между ультрас «Осасуны» и «Бетиса», произошедшей в минувшее воскресенье, 29 октября. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что столкновение болельщиков произошло недалеко от стадиона «Бенито Вильямарин», являющегося домашней ареной «Бетиса». Отмечается, что некоторые из представителей ультрас были в балаклавах и имели при себе деревянные палки и металлические прутья. Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место происшествия и оперативно урегулировали конфликт. В ходе этой драки пострадал один из болельщиков — ему рассекли бровь, и он был в срочном порядке доставлен в больницу.

Напомним, сам матч «Бетис» — «Осасуна» завершился победой «огурцов» со счётом 2:1.

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