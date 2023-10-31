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Кубок России, 31 октября: расписание матчей игрового дня Пути РПЛ

Кубок России, 31 октября: расписание матчей игрового дня Пути РПЛ
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Сегодня, 31 октября, состоятся несколько матчей групповой стадии Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня.

31 октября, Фонбет Кубок России, Путь РПЛ:

  • 19:30 мск. «Зенит» — «Крылья Советов»;
  • 20:30 мск. «Балтика» — «Ахмат».

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.

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