Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости в период пребывания в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер рассказал о проблемах с алкоголем в период пребывания в лондонском клубе, а также о том, в какой момент принял решение попросить о помощи в связи со своей зависимостью.

«В 2019 году, находясь в нетрезвом состоянии, я попал в автомобильную аварию. Это стало тревожным знаком для меня. Я провёл в камере 23 часа, пытаясь протрезветь. Сидя в этой камере, я думал: «Какого чёрта ты творишь, приятель?» Именно тогда я начал искать помощи со стороны.

Также я наслаждался подобным образом жизни, используя его как своего рода прикрытие от всех остальных проблем», — приводит слова Дринкуотера Daily Mail.

Напомним, Дринкуотер принадлежал «Челси» в период с 2017 по 2022 год.