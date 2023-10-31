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Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости в период пребывания в «Челси»

Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости в период пребывания в «Челси»
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Бывший полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер рассказал о проблемах с алкоголем в период пребывания в лондонском клубе, а также о том, в какой момент принял решение попросить о помощи в связи со своей зависимостью.

«В 2019 году, находясь в нетрезвом состоянии, я попал в автомобильную аварию. Это стало тревожным знаком для меня. Я провёл в камере 23 часа, пытаясь протрезветь. Сидя в этой камере, я думал: «Какого чёрта ты творишь, приятель?» Именно тогда я начал искать помощи со стороны.

Также я наслаждался подобным образом жизни, используя его как своего рода прикрытие от всех остальных проблем», — приводит слова Дринкуотера Daily Mail.

Напомним, Дринкуотер принадлежал «Челси» в период с 2017 по 2022 год.

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