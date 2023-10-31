Виктор Гусев: Месси заслужил «Золотой мяч». Он снова заставил весь мир говорить о себе

Спортивный журналист и комментатор Виктор Гусев отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 аргентинскому нападающему Лионелю Месси. По мнению Гусева, аргентинец заслужил самую престижную личную награду в этом году, ведь он снова заставил говорить о себе весь мир.

«Золотой мяч» заслужил Месси. Решающим фактором в выборе для меня стала победа Аргентины на чемпионате мира. К Кубку мира сборную привёл он. К тому же, хотя эмоциональный американский дебют Месси кто-то и отнесёт не к самому серьёзному в мире футбола, но он ведь так снова заставил говорить о себе весь мир. А это немало!» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси защищает цвета «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.