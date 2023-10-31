«Лучший». Винисиус поздравил Беллингема с наградой лучшему молодому игроку года

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на победу одноклубника Джуда Беллингема в номинации «Лучший молодой игрок года» по версии французской газеты France Football.

«Лучший», — написал Винисиус в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Винисиуса Жуниора

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Напомним, футболист провёл прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд, за которую сыграл 42 матча во всех турнирах, где отметился 14 голами и семью результативными передачами. Среди номинантов на «Золотой мяч» Джуд Беллингем занял 18-е место.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.