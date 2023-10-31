Генсек РФС Митрофанов заявил, что вопрос об изменениях в департаменте судейства не стоит

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос смены главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) не стоит на повестке дня у руководства организации.

«Кредит доверия у Мажича есть. В жизни всё случается, но вопрос смены главы не стоит на повестке дня у руководства РФС. Мы стремимся к тому, чтобы судейство было лучше. Очевидно, что и сами судьи не хотят ошибаться. Вся команда департамента судейства и судейского комитета работает над тем, чтобы судейство было лучше», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС и вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте организации (ЭСК РФС) минувшим летом. Ранее в октябре президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев раскритиковал ЭСК, заявив, что комиссия в нынешнем составе дискредитировала себя.