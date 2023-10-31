«Образование преображает». Винисиус отреагировал на получение премии Сократеса

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал получение им премии имени Сократеса в знак признания своей гуманитарной деятельности.

«Образование освобождает и преображает. С 19 лет я решил инвестировать в него для того, чтобы повлиять на общество.

В 23 года я получил премию имени Сократеса, испытывая самую большую гордость в мире по этому поводу. Наша работа с Институтом Винисиуса только начинается. Надеюсь, что буду чаще приезжать за трофеями, ознаменовывающими мою борьбу за более справедливый мир.

Нет ничего более инновационного, чем педагоги. Ребята, вы вдохновение и опора института.

Пользуясь случаем, хочу сообщить хорошие новости: скоро будет открыта школа имени Винисиуса Жуниора. Уже разработан проект, есть место и связанные с ним мечты. Это будет что-то современное, формирующее поколения граждан. Мы в движении!» — написал Винисиус в своей социальной сети.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.