Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Kicker: «Майнц» решил не расторгать контракт с Эль-Гази из-за поста в поддержку Палестины

Kicker: «Майнц» решил не расторгать контракт с Эль-Гази из-за поста в поддержку Палестины
Комментарии

Руководство «Майнца» приняло решение не расторгать контракт с нидерландским вингером команды Анваром Эль-Гази из-за его публикации в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, в клубе приняли решение сохранить футболиста в команде после того, как он публично объяснил свою позицию в отношении конфликта между Палестиной и Израилем и заявил, что осуждает убийство всех невинных граждан. Также источник подчёркивает, что «ноль-пятые» решили «дать игроку шанс на реабилитацию, поскольку клуб обладает высокой культурой обращения с ошибками». При этом Эль-Гази получит выговор от «Майнца».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что немецкий клуб расторгнет трудовое соглашение с защитником из-за публикации в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства.

Материалы по теме
Вингер «Майнца» Эль-Гази: осуждаю убийство всех невинных людей в Палестине и Израиле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android