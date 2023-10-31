Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов — об Ишкове: не продаём и не хотим продавать Илью

Президент «Урала» Иванов — об Ишкове: не продаём и не хотим продавать Илью
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику екатеринбургской команды Илье Ишкову.

«Первый раз слышу такое, откуда они берут такую информацию (о том, что Ишков интересен «Краснодару». — Прим. «Чемпионата»)? Мы сейчас никуда не продаём и не хотим продавать Ишкова. Он молодой парень, мы знаем, когда и куда его нужно будет отпустить. Так что про «Краснодар» ложная информация, не слушайте то, что пишут в российских газетах и интернете», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

18-летний Ишков в этом сезоне провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. «Урал» после 13 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Эммерсон: Ишков забил великолепный гол «Динамо». Важное событие для молодого парня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android