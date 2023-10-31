РФС объявил, что 13 арбитров получили лицензии для работы с системой VAR

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о завершении обучения группы арбитров для самостоятельной работы на матчах с VAR. Лицензия ФИФА позволяет работать на матчах с использованием системы VAR и обслуживать такие встречи в качестве арбитра VAR и AVAR.

Соответствующую лицензию получили 13 судей — Владимир Сельдяков, Олег Соколов, Михаил Черемных, Иван Сараев, Константин Аверьянов, Александр Машлякевич, Сергей Куликов, Надежда Горинова, Марина Крупская, Иван Абросимов, Егор Егоров, Ранэль Зияков и Юрий Карпов.

Отмечается, что на сегодняшний день 40 арбитров, включая четырёх женщин, имеют лицензию VAR, позволяющую работать как в поле, так и на VAR на матчах с использованием системы. Четверо судей могут работать в качестве арбитра в поле в матчах с VAR, 28 арбитров могут работать в качестве AVAR.