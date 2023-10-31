Игрок «Краснодара» Кривцов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, кубковая игра Пути РПЛ сезона-2023/2024 состоится в среду, 1 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«В кубковом матче со «Спартаком» будет настрой только на победу. Надеемся, что получится выйти из группы со второго места. Но какая разница, какое место? В прошлом году мы дошли до финала по Пути регионов. Ничего не повлияло», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Купить билет на матч «Спартак» – «Краснодар» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»