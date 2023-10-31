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Обляков: товарищеские матчи сборной — это интересно, хочется сыграть в ноябре

Обляков: товарищеские матчи сборной — это интересно, хочется сыграть в ноябре
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков заявил, что хочет, чтобы национальная команда провела товарищеские встречи во время ноябрьской международной паузы.

«Конечно, хочется, чтобы в ноябре сборная России тоже собралась, сыграла с кем-нибудь. Товарищеские матчи сборной – это интересно», – приводит слова Облякова «РБ Спорт».

В октябрьскую международную паузу сборная России провела два товарищеских матча — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2). 25-летний Обляков в нынешнем сезоне отыграл за ЦСКА 10 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и сделал три результативные передачи. Иван Обляков вышел в стартовом составе сборной России на игру с Камеруном и появился на поле со скамейки запасных в игре с Кенией.

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