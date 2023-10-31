«Челси» организует бесплатный проезд на автобусе для своих фанатов на матч АПЛ 24 декабря

Руководство «Челси» приняло решение организовать бесплатный проезд на автобусе для болельщиков клуба на матч английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» 24 декабря, накануне католического Рождества.

«Клуб осознаёт, что в этот день возможности транспорта ограничены по сравнению с другими днями, поскольку это воскресенье, а также канун Рождества. Мы признаём непоколебимую преданность наших болельщиков, которые проявляют её, поддерживая команду дома и на выезде. Поэтому в знак признательности болельщикам, отправляющимся в эту поездку, в качестве жеста доброй воли «Челси» предложит бесплатный проезд всем, кто купит билет. Болельщики будут бесплатно довезены до матча, а затем до дома. Места можно будет забронировать, как только билеты на игру поступят в продажу», — сказано в заявлении на официальном сайте «Челси».