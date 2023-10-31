Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» организует бесплатный проезд на автобусе для своих фанатов на матч АПЛ 24 декабря

«Челси» организует бесплатный проезд на автобусе для своих фанатов на матч АПЛ 24 декабря
Комментарии

Руководство «Челси» приняло решение организовать бесплатный проезд на автобусе для болельщиков клуба на матч английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» 24 декабря, накануне католического Рождества.

«Клуб осознаёт, что в этот день возможности транспорта ограничены по сравнению с другими днями, поскольку это воскресенье, а также канун Рождества. Мы признаём непоколебимую преданность наших болельщиков, которые проявляют её, поддерживая команду дома и на выезде. Поэтому в знак признательности болельщикам, отправляющимся в эту поездку, в качестве жеста доброй воли «Челси» предложит бесплатный проезд всем, кто купит билет. Болельщики будут бесплатно довезены до матча, а затем до дома. Места можно будет забронировать, как только билеты на игру поступят в продажу», — сказано в заявлении на официальном сайте «Челси».

Материалы по теме
Почеттино поддержал фанатов «Челси», недовольных тем, что команда проведёт матч 24 декабря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android