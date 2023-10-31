Тен Хаг приказал своим игрокам замолчать и слушать фанатов «Сити» после поражения в дерби

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал своим футболистам команду замолчать и слушать празднования болельщиков «Манчестер Сити» после того, как «красные дьяволы» разгромно проиграли «горожанам» в матче минувшего тура АПЛ (0:3). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, нидерландский специалист был разъярён после этого поражения. Отмечается, что тен Хаг обещал своим футболистам, что предоставит им выходной в случае победы в манчестерском дерби, но был вынужден отменить обещание.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что наставник «красных дьяволов» прибегал к подобному методу воздействия на своих футболистов в минувшем сезоне, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:7.

После десяти туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и на текущий момент занимает восьмое место в чемпионате.