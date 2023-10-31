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Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский «Актобе»

Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский «Актобе»
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Одним из кандидатов на пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе» является бывший наставник ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Слуцкий входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича. Также красно-белые рассматривают кандидатуру главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.

После 26 сыгранных туров сезона Казахстанской Премьер-Лиги — 2023/2024 «Актобе» занял третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков и получив вместе с комплектом бронзовых наград место в первом раунде отбора Лиги конференций на следующий евросезон.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Клуб под руководством тренера вылетел из РПЛ. Ранее Слуцкий работал в «Халле», «Витессе», ЦСКА, «Москве» и «Крыльях Советов».

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