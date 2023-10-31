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Линекер — о выигрыше Месси «Золотого мяча»: нет футболиста, сравнимого с ним

Линекер — о выигрыше Месси «Золотого мяча»: нет футболиста, сравнимого с ним
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Моё футбольное время проходит между Месси и Марадоной. Это невероятно. Было так много великих игроков: Зидан, Круифф, Роналдо и Роналду, — есть целый список таких футболистов, но есть и эти двое, которые играли так, как мы не привыкли. Для меня сейчас Месси неоспорим. Есть и другие бомбардиры, которых можно с ним сравнивать, например, Криштиану Роналду, но с точки зрения получения удовольствия от наблюдения за игрой футболиста нет никого, сравнимого с Лионелем Месси», — приводит слова Линекера Mundo Deportivo.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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