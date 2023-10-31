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Нетфуллин заявил, что «Химки» настроены на выход в весеннюю стадию Кубка России

Нетфуллин заявил, что «Химки» настроены на выход в весеннюю стадию Кубка России
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин сказал, что подмосковная команда хочет победить владивостокское «Динамо» и выйти в весенний этап Фонбет Кубка России по футболу.

«Какие ожидания от матча с владивостокским «Динамо»? Мы ожидаем только победы и прохода в весенний этап Кубка. Мы не разделяем турниры на важные или неважные, везде стараемся добиваться победы. Игра чемпионата только прошла, пока все на эмоциях. Начнём подготовку к матчу, и тренерский штаб определит состав. Они отвечают за результат и решают, кто выходит, а кто нет. Согласен ли со словами Сергея Терехова, который заявил, что «Химкам» по силам выиграть и Кубок, и выйти в РПЛ? Мы идём от игры к игре. Что касается наших амбиций, соглашусь со словами Сергея. Любой уважающий себя спортсмен должен стараться по максимуму, его карьера состоит из того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Нетфуллина «Матч ТВ».

«Химки» сыграют с «Динамо» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России 1 ноября. Начало — в 16:00 мск.

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