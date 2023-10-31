Стало известно, когда пройдут слушания по делу Промеса о контрабанде наркотиков

Слушания по существу по делу о контрабанде наркотиков в отношении футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса пройдут 24 января 2024 года. При этом футболист с большой долей вероятности не явится в суд.

«Слушание по существу дела против Квинси Промеса состоится 24 января. На рассмотрение дела у суда уходит целый день. Вероятность того, что футболист там окажется, невелика», — сообщила журналистка De Telegraaf Саскиа Беллеман в своих соцсетях.

Напомним, в 2020 году полиция перехватила в бельгийском порту две партии наркотиков общим весом почти в полторы тонны. По версии следствия, эти запрещённые вещества принадлежали Промесу и его сообщнику. Кроме того, сообщалось, что Квинси связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому футболист якобы перечислял деньги за потерянную партию наркотиков.