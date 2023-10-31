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«Момент гордости». Бекхэм поздравил Беллингема с наградой лучшему молодому игроку года

«Момент гордости». Бекхэм поздравил Беллингема с наградой лучшему молодому игроку года
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Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил полузащитника «трёх львов» и мадридского «Реала» Джуда Беллингема с победой в номинации «Лучший молодой игрок года» по версии французской газеты France Football.

«Момент гордости для Джуда и его семьи», — написал Бекхэм в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Дэвида Бекхэма

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Напомним, футболист провёл прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд, за которую сыграл 42 матча во всех турнирах, где отметился 14 голами и семью результативными передачами. Среди номинантов на «Золотой мяч» Джуд Беллингем занял 18-е место.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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