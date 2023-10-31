Кривцов: нет никакого давления от первого места «Краснодара» в таблице, обычное ощущение

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов высказался о лидирующей позиции «быков» в Российской Премьер-Лиге.

«Первое место в таблице — обычное ощущение, никакого давления от этого нет. Сокращение отрыва от «Зенита» тоже никак особенно не ощущается. От этого ведь ничего не меняется. Любая ошибка может стать роковой в каждом матче — тут неважно, какое отставание от преследователей», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Краснодар» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 28 очков в 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка. Накануне «Краснодар» потерпел своё первое поражение в чемпионате — команда уступила ЦСКА со счётом 0:1.