Самедов: чемпионат мира — главный критерий, почему Месси получил «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

«Чемпионат мира — главный критерий, почему Лионель Месси получил «Золотой мяч». Это венец его карьеры. Всё объективно: Месси — выдающийся мастер и великий футболист. Но лично я ни за кого не болел. Мбаппе и Холанд? Думаю, и тот и другой тоже станут обладателями «Золотого мяча» в своей карьере», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.