Форвард «Интера» Мартинес ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес дал ответ на вопрос о его потенциальном трансфере в мадридский «Реал».

«Очевидно, что «Реал» — это важная команда, но мой разум и сердце всегда с «Интером». Я очень счастлив там», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «нерадзурри» обсуждает продление трудового соглашения аргентинского нападающего с его представителями. Сам игрок также изъявлял желание пролонгировать контракт с клубом.

Напомним, Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинского «Расинга» в 2018 году. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.