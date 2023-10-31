Марцел Личка: не вижу никаких проблем в российском судействе

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что его удивило решение Российского футбольного союза (РФС) привлекать арбитров из Саудовской Аравии к работе на матчах РПЛ.

«Я впервые слышу об этом. Вы первый, кто мне рассказал об этом. Интересно, почему принято такое решение? Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе. Правда, иногда бывают спорные моменты у VAR, которые вызывают вопросы (смеётся). Поэтому для меня судьи РПЛ — хорошие специалисты, в матче с «Уралом» арбитр тоже отработал на приличном уровне», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

На прошлой неделе стало известно, что РФС подписал соглашение о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Позже подобное соглашение было подписано и с Беларусью.