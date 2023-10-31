Экс-вратарь «Локомотива», а ныне тренер академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников назвал матчи сборной России праздником.

«Я абстрагируюсь от результатов, потому что любая игра сборной — это праздник, вне зависимости от результата. В это трудное время мы нечасто видим нашу главную команду. На мой взгляд, тренерский штаб работает хорошо, продуктивно. Всегда есть какие-то нюансы, но им виднее. Я получил удовольствие, когда смотрел матч с Камеруном (1:0). Наверное, у болельщиков есть вопросы по матчу с Кенией (2:2). На них когда-нибудь ответит Валерий Георгиевич», — приводит слова Овчинникова «РИА Новости».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.