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Аршавин назвал футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»

Аршавин назвал футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»
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Бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин назвал игрока, которого хотел бы видеть в стане сине-бело-голубых. Также Аршавин предположил, что в нынешнем сезоне у «Зенита» будет ещё не менее двух-трёх трансферов.

«Мне кажется, трансферы у «Зенита» в этом сезоне будут, больше двух или трёх. Дай бог, чтобы никто не ушёл. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешёл в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом всё», — приводит слова Андрея Аршавина «РИА Новости Спорт».

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