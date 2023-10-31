Ещенко: по поводу «Золотого мяча» Месси не может быть сомнений. Чемпион мира!

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 аргентинскому нападающему Лионелю Месси. По мнению Ещенко, аргентинец заслужил самую престижную личную награду в этом году, ведь он снова заставил говорить о себе весь мир.

«По поводу «Золотого мяча» Месси даже не может быть сомнений. Чемпион мира! Холанд хорош, но золото на чемпионате мира — высокая награда. Если выбирать из тех, кто ещё без «Золотого мяча», но скоро его может получить, то можно назвать Беллингема, того же Холанда. Мбаппе тоже может, но если перейдёт куда-то из «ПСЖ», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.