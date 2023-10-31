Яхимович: «Динамо» обязано взять реванш у Юрана, забить «Пари НН» три-четыре гола

Экс-футболист «Динамо» Эрик Яхимович высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Пари Нижний Новгород» в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится 2 ноября в Москве.

«Считаю, что «Динамо» обязано побеждать в этом матче. Судя по последней игре с «Уралом», ребята оживились, старались, хорошо комбинировали на поле, создавали моменты и забили хорошие голы. Видимо, Личке удалось хорошенько их встряхнуть. Плюс выручал Игорь Лещук, который хорошо смотрится в последних матчах.

Единственное, что не нравится, – это то, что пропускаем часто в концовках. Последние минуты матча постоянно таят в себе угрозу. То ли защитники уже устают, то ли теряют концентрацию, и появляется какая-то боязнь пропустить. Так было и в прошлом матче с «Нижним» в Москве. На эти моменты надо обратить внимание. Надо наконец это исправить, хорошо настроиться, взять реванш у «Пари НН» и вернуть себе уверенность. Считаю, что должен играть основной состав, ведь игра довольно важная. Надо забить команде Сергея Юрана три-четыре гола, и потом уже можно делать ротацию», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».