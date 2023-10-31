«Зенит» — «Крылья Советов»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

Сегодня, 31 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Зенит» и «Крылья Советов». Игра группы C пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр набрали только три очка и располагаются на четвёртом месте в таблице.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0.