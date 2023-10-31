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«Балтика» — «Ахмат»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30

«Балтика» — «Ахмат»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30
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Сегодня, 31 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Балтика» и «Ахмат». Игра группы C пройдёт на «Ростех Арене» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов. Ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Игорь Панин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C
31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Балтика» набрала девять очков и занимает второе место в группе C. «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал семь очков и располагаются на третьем месте в таблице.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Балтика» обыграла «Ахмат» со счётом 2:0.

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