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Канчельскис: для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером

Канчельскис: для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером
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Генеральный директор «Тобола» и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном назначении Леонида Слуцкого на должность главного тренера «Актобе».

«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придёт. Всё может быть, но его тренерские успехи в ЦСКА — это другая история. Время всё покажет. Мне неинтересно, станет он тренером или нет. Пускай он ходит, занимается своими делами», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что Слуцкий входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.

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