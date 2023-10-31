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Экс-голкипер сборной России назвал вратаря «с большим будущим»

Экс-голкипер сборной России назвал вратаря «с большим будущим»
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Бывший футболист сборной России, а ныне тренер академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников заявил, что голкипер ЦСКА Владислав Тороп является очень перспективным вратарём.

«Сложилась закономерная тенденция — Сафонов является первым номером сборной и подтверждает это звание. Что касается Лантратова, он проводит неплохие матчи, его вызов в сборную закономерен. Другие ребята тоже очень перспективны. Тороп из ЦСКА — за ним большое будущее. Этот вратарь обладает феноменальными качествами и при определённых обстоятельствах может вырасти в очень хорошего вратаря, вратаря сборной.

Игорь Акинфеев в очередной раз доказывает свой высокий уровень, проводит хорошие игры в чемпионате и помогает ЦСКА добиваться определённых результатов. Тренерскому штабу виднее, кого вызывать в сборную. Если мы говорим о том же Нигматуллине, у вратарей всегда есть хорошие матчи, но решение принимает тренерский штаб», — приводит слова Овчинникова «РИА Новости».

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