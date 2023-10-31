Кудряшов: удивило, что на скамейке «Спартака» говорят на иностранном языке

Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов рассказал, что его удивило в «Спартаке» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Остались ли люди в «Спартаке», которые помнят, что я играл в этом клубе? Единственный, кто, наверное, остался – это Андрей Прончев, массажист. Удивительно, «Спартак» же народная команда? Когда я немного потолкался в первом тайме с Бонгонда, люди со скамейки выбегали и говорили на иностранном языке. Это меня немного удивило. На русском хотя бы говорили, хотелось бы этого. Привык, что в «Спартаке» говорят на русском языке», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

«Спартак» после 13 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков. «Факел» располагается на 12-й строчке с 15 очками в активе.