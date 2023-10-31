ФИФА обвинили в нарушении собственной политики в области прав человека

Американская неправительственная организация Human Rights Watch обвинила ФИФА в том, что она не следует собственной политике в области прав человека по причине того, что на проведение чемпионата мира 2034 года претендует Саудовская Аравия. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что американская организация поставила под сомнение соблюдение прав человека в Саудовской Аравии, отметив, что, в частности, в этой стране притесняются женщины. Однако согласно правилам ФИФА, в государстве-организаторе чемпионата мира должен быть высокий уровень соблюдения человеческих прав.

Подчёркивается, что в феврале текущего года организация связывалась с ФИФА для того, чтобы запросить подробную информацию о том, будет ли проведена соответствующая проверка при выборе следующей страны, которая должна стать хозяйкой чемпионата мира. Однако представители ФИФА не отреагировали на подобный запрос.

Напомним, сегодня, 31 октября, стало известно, что Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира — 2034. Таким образом, Саудовская Аравия стала единственной страной, претендующей на проведение этого турнира.