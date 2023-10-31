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Роналду оставил смеющийся эмодзи под публикацией о восьмом «Золотом мяче» Месси

Роналду оставил смеющийся эмодзи под публикацией о восьмом «Золотом мяче» Месси
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Португальский нападающий Криштиану Роналду оставил смеющийся эмодзи в комментариях под публикацией о восьмом «Золотом мяче» Лионеля Месси. Буквально за семь часов этот комментарий набрал более 21 тыс. лайков.

Стоит отметить, что посыл такого комментария Роналду до конца непонятен. Таким образом португалец мог продемонстрировать насмешку над аналитикой, которая приведена в опубликованном видео, либо же выразить мнение непосредственно по поводу очередного «Золотого мяча» своего извечного конкурента из Аргентины.

Напомним, Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Ранее сегодня Месси высказался о конкуренции с Роналду в уважительном ключе.

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