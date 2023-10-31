Экс-скаут «Реала»: подписав контракт с нами, Месси выиграл бы больше «Золотых мячей»

Бывший скаут мадридского «Реала» Маноло Ромеро поделился мнением о том, каких индивидуальных достижений мог бы добиться нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, если бы в своё время он стал игроком «сливочных».

«Если бы Месси подписал контракт с «Реалом», он выиграл бы больше «Золотых мячей», — приводит слова Ромеро Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, церемония вручения награды лучшему футболисту минувшего сезона по версии французского журнала France Football состоялась вчера, 30 октября. По итогам голосования Месси был награждён «Золотым мячом», ставшим восьмым в его карьере.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 32 матча во французской Лиге 1 за «ПСЖ», в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. Также Месси в семи матчах Лиги чемпионов отметился четырьмя голами и четырьмя голевыми пасами. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.