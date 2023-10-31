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Тренер «Баварии» Тухель: постараемся усилить команду зимой, хотя это и нелегко

Тренер «Баварии» Тухель: постараемся усилить команду зимой, хотя это и нелегко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, что мюнхенский клуб всерьёз намерен усилить состав в зимнее трансферное окно.

«Мы работаем над этим. Мы потеряем много игроков на несколько недель в январе из-за их участия в международных турнирах. У нас всё под контролем. Мы постараемся усилить нашу команду в январе, хотя это и непросто», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после девяти туров немецкой Бундеслиги команда Тухеля набрала 23 очка и на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице. Мюнхенский клуб опережает леверкузенский «Байер» Хаби Алонсо, у которого в активе 25 очков. В следующем матче чемпионата Германии «Бавария» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 4 ноября в 20:30 мск.

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