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«Динамо» анонсировало кубковую игру с «Пари НН» в стиле Хэллоуина

«Динамо» анонсировало кубковую игру с «Пари НН» в стиле Хэллоуина
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В четверг, 2 ноября, состоится встреча 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». «Динамо» в преддверии игры в своих социальных сетях выложило видеоролик, анонсирующий эту встречу. Он сделан в стиле праздника Хэллоуин, который отмечается сегодня, 31 октября.

Напомним, игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым из Набережных Челнов.

В данный момент «Динамо» находится на второй строчке турнирной таблицы группы D, набрав восемь очков после пяти проведённых встреч. «Пари НН» располагается на последней, четвёртой позиции. У подопечных Сергея Юрана два заработанных очка.

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