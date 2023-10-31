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Почеттино: мы двигаемся то вверх, то вниз. Обстоятельства не позволяют развиваться быстрее

Почеттино: мы двигаемся то вверх, то вниз. Обстоятельства не позволяют развиваться быстрее
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о трудностях в построении большого и конкурентоспособного клуба.

«Когда вы пытаетесь изобрести что-то новое и создать амбициозный проект, наподобие того, который развивается на данный момент в «Челси», вам приходится много работать.

Некоторые обстоятельства не помогают нам двигаться быстрее, чем мы хотели бы. Мы то двигается вверх, то снова вниз. И это вполне нормально.

Что касается травмированных лидеров команды: Нкунку ещё не готов выйти на поле, он восстановился не до конца. Рис Джеймс готов играть с первых минут в матче с «Блэкберном», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На прошлых выходных «Челси» на домашней арене уступил «Брентфорду» (0:2). До этого команда Почеттино не проигрывала на протяжении четырёх матчей во всех турнирах. Лондонцы занимают 11-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков после 10 туров.

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