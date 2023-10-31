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Кечинов: у «Спартака» не будет давления с «Краснодаром», но без него проиграли и «Динамо»

Кечинов: у «Спартака» не будет давления с «Краснодаром», но без него проиграли и «Динамо»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от игры красно-белых с «Краснодаром». Матч пройдёт в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В матче с «Краснодаром» у «Спартака» однозначно будут играть те футболисты, которые получают мало игрового времени в чемпионате. На «Спартак» не будет давить результат, а в такие моменты получается показать самую лучшую игру. Но мы видели, когда в Кубке проиграли «Динамо», хотя тоже давления не было. «Спартак» продолжает лихорадить: после победы над «Пари НН», которая вселила в болельщиков надежду, случилось поражение от «Факела». Там вообще никакого характера не проявили. Но всё равно буду ждать победу над «Краснодаром», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе D. В прошлом туре они проиграли московскому «Динамо» (0:3).

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Fonbet Кубок России . Группа D
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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